Jeremy Hurewitz
8napsaných článků
8napsaných článků
Ještě před palestinskými volbami, již během agonie Jásira Arafáta a pak hned po jeho listopadovém úmrtí, bylo jasné, že v tomto klání půjde o nejzásadnější změnu na špici palestinského vedení za posledních čtyřicet let. Proto se nad výsledkem voleb vedly již předem seriózní úvahy. V rozhovoru pro Respekt se nad dalšími možnostmi vývoje mezi Palestinci po volbách a perspektivou mírového procesu zamýšlejí dva izraelští a jeden palestinský expert: Barry Rubin, ředitel Centra pro globální výzkum mezinárodních vztahů GLORIA a komentátor deníku The Jerusalem Post, Shlomo Avineri, profesor politologie na Hebrejské univerzitě a autor řady knih a studií o Blízkém východě, a Omar Karmi, komentátor listu The Jordan Times a editor časopisu The Palestine Report.
The chaos of Jakarta is epic. Driving in the city is fight for survival with cars edging into and out of lanes, touching fenders and banging steel. Buses overstuffed with people, belching blue smoke, are the biggest animals in this concrete jungle and they doggedly push their way through the mess.
Švédská policie zatkla minulý týden dalšího muže, podezřelého ze spáchání vraždy ministryně zahraničí Anny Lindhové – a pustila na svobodu původně zadrženého Pera Olofa Svenssona. O nově zadrženém se až do konce minulého týdne vědělo jen to, že se jmenuje Mijail Mijailovič a že je původem z Balkánu – a že byl zatčen na základě vyššího stupně podezření než Svensson.
Švédsko tak stále tápe v úvahách, proč byla Lindhová zavražděna. Jedna z teorií, kterou ale bere vážně i vláda, se týká dopadů reformy péče o mentálně postižené osoby, zaváděné od 80. let. Reforma vedla k tomu, že byli z ústavů v průběhu desetiletí puštěni na svobodu, resp. na svobodě léčeni také postižení lidé s agresivními sklony. Právě i Mijailovič podle dostupných zpráv už několikrát podstoupil psychiatrickou léčbu.