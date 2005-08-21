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Jeremy Hurewitz

8napsaných článků

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Nikdo ho nebude poslouchat
Zahraničí6 minut

Nikdo ho nebude poslouchat

Ještě před palestinskými volbami, již během agonie Jásira Arafáta a pak hned po jeho listopadovém úmrtí, bylo jasné, že v tomto klání půjde o nejzásadnější změnu na špici palestinského vedení za posledních čtyřicet let. Proto se nad výsledkem voleb vedly již předem seriózní úvahy. V rozhovoru pro Respekt se nad dalšími možnostmi vývoje mezi Palestinci po volbách a perspektivou mírového procesu zamýšlejí dva izraelští a jeden palestinský expert: Barry Rubin, ředitel Centra pro globální výzkum mezinárodních vztahů GLORIA a komentátor deníku The Jerusalem Post, Shlomo Avineri, profesor politologie na Hebrejské univerzitě a autor řady knih a studií o Blízkém východě, a Omar Karmi, komentátor listu The Jordan Times a editor časopisu The Palestine Report.

Jeremy Hurewitz9. 1. 2005
Švédská reflexe
Zahraničí6 minut

Švédská reflexe

Švédská policie zatkla minulý týden dalšího muže, podezřelého ze spáchání vraždy ministryně zahraničí Anny Lindhové – a pustila na svobodu původně zadrženého Pera Olofa Svenssona. O nově zadrženém se až do konce minulého týdne vědělo jen to, že se jmenuje Mijail Mijailovič a že je původem z Balkánu – a že byl zatčen na základě vyššího stupně podezření než Svensson.
Švédsko tak stále tápe v úvahách, proč byla Lindhová zavražděna. Jedna z teorií, kterou ale bere vážně i vláda, se týká dopadů reformy péče o mentálně postižené osoby, zaváděné od 80. let. Reforma vedla k tomu, že byli z ústavů v průběhu desetiletí puštěni na svobodu, resp. na svobodě léčeni také postižení lidé s agresivními sklony. Právě i Mijailovič podle dostupných zpráv už několikrát podstoupil psychiatrickou léčbu.

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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