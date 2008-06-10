Cyril Bumbálek
13napsaných článků
13napsaných článků
Tento týden uplyne pět let od okamžiku, kdy americké letouny svrhly první bomby na Irák a pásy spojeneckých tanků se zabořily do písku za irácko-kuvajtskou hranicí. Trvalo jen pár týdnů, než bez většího odporu sesadily jeden z nejkrutějších diktátorských režimů světa.
Parnaz Azíma odcestovala do Teheránu na konci ledna, aby v nemocnici navštívila svoji matku. Hned v letištní hale jí íránští policisté zabavili doklady a odkázali ji na pasový úřad, kde ji ovšem čekala nabídka ke spolupráci s íránskými agenty. Parnaz odmítla. Svůj pas zpátky nedostala a zanedlouho ji čekalo předvolání před revoluční soud.
Přesně před rokem byl prezidentem zvolen Mahmúd Ahmadínežád. A nyní přichází zřejmě poslední pokus o diplomatické urovnání nejvýbušnějšího plodu jeho vlády. Teheránu se stále nepodařilo rozptýlit obavy Západu, že pod rouškou energeticky zaměřeného programu usiluje o získání jaderné zbraně.
Kde hledat nejaktuálnější hrozbu pro svět? V Íránu. Na tom se shodují analytici, komentátoři i ankety. Snaha o jadernou bombu a ultrakonzervativní islámský režim vytvářejí směs, která míří k výbuchu – zvláště když už Teherán stanovil cíl k vymazání z mapy.