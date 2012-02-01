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Redakce

Bohdan Bláhovec

35napsaných článků

Všechny publikované články

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Architektour: Továrna v Libčicích

Továrna na designový nábytek Lugi je ukrytá v areálu chátrající šroubárny v Libčicích nad Vltavou a je to vlastně obyčejná montovaná hala. Nijak exkluzivní prostředí, obyčejné prostředky, a přesto tady vzniklo zajímavé firemní dílo. Navrhovali architekti ze studia ABM; hlavními autory jsou Lukáš Bílek a Lukáš Lipert. Více v článku Karolíny Vránkové v Respektu 1/2012.

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Souboj s mozkem

V rámci ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě je v následujících týdnech a měsících napříč regiony možné vidět i film, který na letošním ročníku získal zvláštní uznání poroty. Jedná se o specifický trojportrét studenta KDT FAMU Honzy Šípka, nazvaný Souboj s Mozkem. Součástí filmu je i neméně zajímavá knihy City Means, jejímž autorem je Venda Hrdý – jedna z postav zmiňovaného filmu. Kratký exkurs nabízíme zde....

Bohdan Bláhovec29. 11. 2009
Lesby nenosí vysoké podpadky
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Lesby nenosí vysoké podpatky

V termínu mezi 2. a 8. listopadem tohoto roku se v pražských kinech Lucerna a Světozor uskuteční již 10. ročník queer-filmového festivalu Mezipatra
Jeho součástí je i sekce Queer na FAMU, představující danou problematiku z pohledu několika studentů filmové akademie.
Film studentky prvního ročníku Katedry režie Viktorie Dzurenkové je příběhem letmého setkání dvou žen:
Seriózní žena středního věku se poprvé vydává do gay baru a najde se v náručí Terezy, která také docela nezapadá do koloritu takové noci. Vášeň a chladné světlo svítání v příběhu o hledání a nalézání...

Bohdan Bláhovec, Viktorie Dzurenková20. 10. 2009
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Karel Čapek a Google

Americký internetový gigant Google je již pravidleným našeptávačem našich dní: poradí, kde najít to či ono, z oblohy nás scanuje svými družicemi a pomalu, ale jistě nás v podobě jedniček a nul ukládá do svých diskových polí, která znamenají síť.
Nyní přichází s ideou uložit a zpřístupnit v síti i většinu lidského duševního dědictví - vytvoření globální virtuální knihovny Google Books.
Jaké jsou pro a proti takového projektu a jaké překážky mu stojí v cestě? Odpovědi hledá Petr Třešňák, který k tématu také napsal článek Lišák Google staví knihovnu do Respektu 38/09.

Bohdan Bláhovec16. 9. 2009
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Po nákupech s VKV: Bleší trh

„Neopuštěj staré věci pro nové...“ zpívá se ve známé české laskavé písni.
Karolína Vitvarová-Vránková s tím však problém nemá. Má problém s hodpodářskou krizí a pro své kolegy z redakce si připravila speciální protikrizový plán – prodej nepotřebných věcí na bleším trhu.
Úspěch jejího krizového balíčku byl však také bleších rozměrů....
Podívejte se sami. A také si přečtěte její článek Trh na našem náměstí

Bohdan Bláhovec30. 8. 2009
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Analog 09. Festival bez zásuvky

Ve dnech 31. 7. - 2. 8. se poblíž rakouského města Zisterzdorfu uskutečnil netradiční hudební festival, organizovaný občanskou kulturní iniciativou BAHÖÖ.
Dvacet hudebníků ze střední Evropy, kteří svoji hudbu produkují digitálně nebo elektronicky, přijali výzvu hrát na festivalu Analog 09 bez použití přímého elektrického proudu, neboť benzinový generátor sotva rozsvítil několik pódiových lamp. Zásadní myšlenkou tohoto projektu bylo pokusit se prezentovat vlastní tvorbu energeticky naprosto soběstačně a prozkoumat tak hranice jí samotné...

Bohdan Bláhovec6. 8. 2009
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Portfolio - Klára Doležálková

Podívejte se na první díl nového cyklu, v jehož rámci vám budeme představovat fragmenty tvorby nejmladší umělecké generace.
Pro tentokrát padla naše volba na Kláru Doležálkovou (1985), studentku katedry Audiovizuálních studií pražské FAMU. Její tvorba však hranice audiovizuálního prostoru přesahuje: Klára točí videa, kreslí komiksy, tancuje, dělá divadlo i hudbu. Hranicí pro vymezení její tvorby je vždy jen ona sama. Podívejte se na její „google found footage“, minimalistickou animaci Jaka čas, která byla oceněna na Famufestu 2008, nebo deníkové akvarely barcelonských skateboardistů, které jsou osobním portrétem života na jednom betonovém place...

Bohdan Bláhovec27. 7. 2009
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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