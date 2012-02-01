Bohdan Bláhovec
35napsaných článků
35napsaných článků
Továrna na designový nábytek Lugi je ukrytá v areálu chátrající šroubárny v Libčicích nad Vltavou a je to vlastně obyčejná montovaná hala. Nijak exkluzivní prostředí, obyčejné prostředky, a přesto tady vzniklo zajímavé firemní dílo. Navrhovali architekti ze studia ABM; hlavními autory jsou Lukáš Bílek a Lukáš Lipert. Více v článku Karolíny Vránkové v Respektu 1/2012.
Dům Pod vodárenskou věží nebude nikdy v monografii uveden jako perla současné architektury. Je to ale kvalitní developerský dům, který neškodí okolí, dobře se tam bydlí a nikdo se za něj nemusí stydět. Takových je možná ještě méně, než superarchitektury. Projektovali ho ateliér S.H.S architekti, Lubor Sladký, Lukáš Holub a Vladimíra Holubová.
Pavilon Grébovka z 19. století, místo veselých večírků stavitele Moritze Gröbeho, byl dlouho v troskách. Z nich ho jemnými a citlivými zásahy pozvedli architekti Jiří Javůrek a Vladimír Thiele z architektonického studia SGL projekt. Podívejte se na druhý díl video-seriálu o české architektuře.
V rámci ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě je v následujících týdnech a měsících napříč regiony možné vidět i film, který na letošním ročníku získal zvláštní uznání poroty. Jedná se o specifický trojportrét studenta KDT FAMU Honzy Šípka, nazvaný Souboj s Mozkem. Součástí filmu je i neméně zajímavá knihy City Means, jejímž autorem je Venda Hrdý – jedna z postav zmiňovaného filmu. Kratký exkurs nabízíme zde....
V termínu mezi 2. a 8. listopadem tohoto roku se v pražských kinech Lucerna a Světozor uskuteční již 10. ročník queer-filmového festivalu Mezipatra
Jeho součástí je i sekce Queer na FAMU, představující danou problematiku z pohledu několika studentů filmové akademie.
Film studentky prvního ročníku Katedry režie Viktorie Dzurenkové je příběhem letmého setkání dvou žen:
Seriózní žena středního věku se poprvé vydává do gay baru a najde se v náručí Terezy, která také docela nezapadá do koloritu takové noci. Vášeň a chladné světlo svítání v příběhu o hledání a nalézání...
Americký internetový gigant Google je již pravidleným našeptávačem našich dní: poradí, kde najít to či ono, z oblohy nás scanuje svými družicemi a pomalu, ale jistě nás v podobě jedniček a nul ukládá do svých diskových polí, která znamenají síť.
Nyní přichází s ideou uložit a zpřístupnit v síti i většinu lidského duševního dědictví - vytvoření globální virtuální knihovny Google Books.
Jaké jsou pro a proti takového projektu a jaké překážky mu stojí v cestě? Odpovědi hledá Petr Třešňák, který k tématu také napsal článek Lišák Google staví knihovnu do Respektu 38/09.
„Neopuštěj staré věci pro nové...“ zpívá se ve známé české laskavé písni.
Karolína Vitvarová-Vránková s tím však problém nemá. Má problém s hodpodářskou krizí a pro své kolegy z redakce si připravila speciální protikrizový plán – prodej nepotřebných věcí na bleším trhu.
Úspěch jejího krizového balíčku byl však také bleších rozměrů....
Podívejte se sami. A také si přečtěte její článek Trh na našem náměstí
„Jde o další českou provokaci...“ Těmito slovy komentoval ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov nedávno zjištěný fakt, že na konci dubna tohoto rok museli z Česka odejít dva agenti ruské rozvědky, kteří na zdejší ruské ambasádě pracovali jako zástupci vojenského přidělence.
Celý příběh najdete v článku Velká špionážní hra v Respektu 35/09.
Karolína Vitvarová-Vránková a její jedinečná bulva zkoumají v dalším díle tohoto pořadu, jak funguje bezpečnostně-evidenční systém, který reaguje na otisk prstu...
Dívejte se i vy! Nebo si přečtěte článek Prst s sebou v Respektu 33/09.
Ve dnech 31. 7. - 2. 8. se poblíž rakouského města Zisterzdorfu uskutečnil netradiční hudební festival, organizovaný občanskou kulturní iniciativou BAHÖÖ.
Dvacet hudebníků ze střední Evropy, kteří svoji hudbu produkují digitálně nebo elektronicky, přijali výzvu hrát na festivalu Analog 09 bez použití přímého elektrického proudu, neboť benzinový generátor sotva rozsvítil několik pódiových lamp. Zásadní myšlenkou tohoto projektu bylo pokusit se prezentovat vlastní tvorbu energeticky naprosto soběstačně a prozkoumat tak hranice jí samotné...
Podívejte se na první díl nového cyklu, v jehož rámci vám budeme představovat fragmenty tvorby nejmladší umělecké generace.
Pro tentokrát padla naše volba na Kláru Doležálkovou (1985), studentku katedry Audiovizuálních studií pražské FAMU. Její tvorba však hranice audiovizuálního prostoru přesahuje: Klára točí videa, kreslí komiksy, tancuje, dělá divadlo i hudbu. Hranicí pro vymezení její tvorby je vždy jen ona sama. Podívejte se na její „google found footage“, minimalistickou animaci Jaka čas, která byla oceněna na Famufestu 2008, nebo deníkové akvarely barcelonských skateboardistů, které jsou osobním portrétem života na jednom betonovém place...
Je rok 2050 a Karolína Vitvarová-Vránková stále nakupuje...
Doba jedniček a nul je však neúprosná.
Odzvonilo knihtisku a celulóze?
Nebude to tak jednoznačné. Dívejte se! Nebo si přečtěte článek Povinná elektronická četba v Respektu 30/09.
Jednou z nejzajímavějších událostí uplynulého týdne byl přestup Olgy Zubové na kandidátku ČSSD. Spolu s ní se rozhodl stranu podporovat i Jaromír Soukup – majitel mediální agentury Medea, někdejší náměstek bývalé ministryně školství Dany Kuchtové – muž který je rád označován za „šedou eminenci české politiky“.
Kdo je tento muž a o co mu v politice vlastně jde?