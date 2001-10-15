Arno Pařík

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Velké festivalové přehlídky v nás vzbuzují spíše nedůvěru. Připomínají spartakiády, pětiletky a různá oficiální výročí z minulosti, které skutečnost spíše zastíraly neproniknutelnými rituály, než aby přispěla k jejímu přiblížení.
Josef Váchal neměl nikdy velké štěstí u publika ani kritiky. Dokud žil, vzbuzovala jeho tvorba zájem pouze několika exkluzívních sběratelů a blízkých přátel; v době okupace a za komunistického režimu na veřejný ohlas sám rezignoval.
Rozhovor se Simonem Wiesenthalem.
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