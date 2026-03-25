Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Země Visegrádu můžou být brzy všechny na straně Ruska
Včetně Polska, silným slovům navzdory
Být na straně Ruska nutně neznamená mu aktivně pomáhat a zrazovat spojence - jako to s velkou pravděpodobností dělá maďarská vláda Viktora Orbána. Taky je možné být otevřeně nepřátelský k zemi, která se Rusku brání (což je Ukrajina, a oddaluje tak moment, kdy Rusové zkusí zaútočit na Evropu), a blokovat pro ni životně důležité peníze. Jako slovenská vláda Roberta Fica. Slováci jdou k volbám příští rok. Pokračování Ficova kabinetu s účastí fašizující a proruské Republiky je reálná varianta.
Nebo sabotovat společné zbrojení, které by Rusko od zmíněného plánovaného útoku odradilo, Ukrajině odmítat pomoc vojensky a finančně. Jako to dělá česká vláda Andreje Babiše. Se slovy, že přece “chce mír”. Dokud nebude chtít mír Rusko, bude úplně jedno, co chce Babiš. A do toho přijel do Budapešti polský prezident Karol Nawrocki, slavit polsko-maďarské přátelství.
Smysl jeho návštěvy byl skrze společnou fotografii na Orbánově instagramu pomoci maďarskému premiérovi k volebnímu vítězství. To visí na vlásku, volby budou těsné, ale Fidesz je samozřejmě může vyhrát. Je to od polské hlavy státu cílený akt, protože jezdit vůbec nemusel, ani ze zdvořilosti. Přijet chtěl. Zdá se to překvapivé. Vztahy Orbána a polských národovců, za které se Nawrocki do úřadu dostal, kvůli Orbánově spojenectví s Ruskem po začátku války zamrzly.
Nawrocki sice opakoval, že Vladimir Putin je “válečný zločinec a nic jiného”, ale to jsou jenom slova. Pomáhá zůstat u moci maďarské vládní straně, která Evropě aktivně podráží nohy. V Polsku se totiž ve vztahu k Ukrajině a Evropě leccos mění. Strana Právo a spravedlnost (PiS), hlavní opoziční síla, která Nawrockého nominovala, ztrácí sílu. Ztrácí ji ve prospěch dvou Konfederací, z nichž jedna je zcela a naprosto proruská a druhá je “neutrální”, což znamená protiukrajinská a protiunijní. PiS se snaží o protiútok. Svým kandidátem na premiéra (volby budou za rok a půl) jmenovala exministra Przemysława Czarnka, muže, jehož specialitou jsou protiukrajinské a protiunijní výpady. A prezident Karol Nawrocki? Na protiukrajinské a protiunijní rétorice stála loni jeho úspěšná předvolební kampaň.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Editorial