Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
1. 4. 20262 minuty

Ranní postřeh Šárky Homfray: Růst reálných platů nemůže být apríl

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Šárka Homfray

Dneškem začínají platit nové platové tabulky. Jedná se o nařízení vlády, které stanovuje platové tarify, tedy základní složku platu stovek tisíc zaměstnanců, kteří jsou odměňováni z různých veřejných rozpočtů, včetně toho státního. Oproti loňským tarifům doznaly ty letošní navýšení až o devět procent. Z toho bychom nepochybně měli mít radost, pokud by tady ale neexistovalo několik „kdyby“.

Například kdyby zhruba polovina těchto tarifů nebyla pod úrovněmi minimální mzdy a zaručených platů. To znamená, že stát na jedné straně předepisuje nepodkročitelná výdělková minima, na druhé straně v základní složce platu, na kterou jedinou má každý zaměstnanec nárok, je není schopen garantovat. Těmto zaměstnancům, kterých je přinejmenším několik desítek tisíc a jejichž počet každoročně roste, stát výdělek do zákonného minima samozřejmě dorovná. To ale znamená další administrativní a rozpočtové náklady a zejména to eliminuje jakoukoli motivační funkci platu nebo třeba případných odměn. Jedním slovem je tento stav ostudný.

Nebo další kdyby – tam, kde jsou platy vypláceny ze státního rozpočtu, do nich však adekvátní navýšení nedoputovalo. To znamená, že na tarifní navýšení si úřady musí najít prostředky. Nezbude tedy téměř nic na odměny, a to dokonce ani v situacích, kdy zaměstnanci dlouhodobě vykrývají čím dál prohlubující se podstav vyvolaný neatraktivitou státní služby. Nebo tam, kde zaměstnanci a zaměstnankyně opakovaně zaučují další nové příchozí, kteří se ale – mimo jiné v důsledku odměňování – na úřadech dlouho neohřejí. 

↓ INZERCE

Zvýšení platových tarifů v letošním roce není možné považovat za cokoli jiného než za první krok na dlouhé cestě k udržitelnosti veřejné správy a služeb. Od tohoto cíle jsme se vlivem ideologicky zaslepeného přístupu předchozí vlády značně vzdálili. Od vlády současné pak je potřeba důsledně požadovat, aby k tématu platů nepřistupovala jen jako k nákladové položce, kterou je populisticky výhodné seškrtávat. Až se totiž celý veřejný sektor, stárnoucí a nedostatečně obsazený, zhroutí jako domeček karet, dopadne to velmi citelně na nás všechny, zejména na ty nejzranitelnější. A to by skutečně aprílová legrace nebyla.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články