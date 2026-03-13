Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
13. 3. 20262 minuty

Ranní postřeh Petry Hůlové: Bojkot Frankfurtského knižního veletrhu

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Petra Hůlová

Jsou pravdy, které se vylučují. Mezi legendární patří „ráno moudřejší večera“ versus „co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“. Nějak podobně se to má s kritikou unáhlených gest kontra stavění se k věcem čelem, viz poslední Ranní postřeh Marka Torčíka.

Umělecká scéna v těchto dnech žije škrty na ministerstvu kultury. Česká kultura bojuje o život. Literární festivaly a periodika mají přijít o 40 procent své podpory. Některé, hlavně festivaly, mají vícezdrojové financování a ponesou to lépe. Jiné, zejména periodika, to zruinuje, ale jde především nikoli o umělce: nedotované ceny se vyšplhají, takže kultura bude jen pro bohaté. To chceme?

O peníze se tu nejedná, je to pár milionů, které jsou životně důležité v rámci kultury, ale nepostavíte za ně ani kilometr dálnice, v rámci jiných resortů je to plivnutí. A je to plivnutí i jinak – plivnutí po liberálních nevoličích současné vlády. Je to naschvál a oplácejme stejně razantně. Je to normálně kdo s koho, protože když se má vést dialog s někým, kdo rozumí pouze argumentu moci, je snaha něco vysvětlovat ztrátou času všech. Ne všechny konflikty vyvěrají z nedorozumění a toto je zcela jistě jeden z nich. Prostý střet zájmů – odplata nevoličům vládní koalice a snaha přimět je k patolízalství. 

↓ INZERCE

Reagovat za takových okolností bojkotem účasti na Frankfurtském knižním veletrhu, kde je Česko letos hlavní hostující zemí, se jeví jako přímočaré a efektní gesto, jež může být navíc jako jedno z mála viditelné i v zahraničí. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatné

