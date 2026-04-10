Ranní postřeh Petrose Michopulose: Příliš Hluboké Česko Martina Kuby
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Nově založené hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko spustilo svou první reklamní kampaň se sloganem „Taková politika se vám fakt líbí?“.
Ambice Martina Kuby jsou cítit z každého jeho veřejného vyjádření a jistě vycházejí z jeho velmi silné pozice v rodném kraji. Z jeho dosavadních vyjádření mám velmi silný pocit, že celé jeho „one man show“ hnutí má být něco jako hnutí ANO pro lepší lidi, a samozřejmě pro Jihočechy. Z každého jeho vyjádření, z vizuálního stylu i z barnumské reklamní kampaně leze Andrej Babiš model 2013 jako sláma z bot. „Já to všechno zařídím. Já to umím lépe. Na mě se můžete spolehnout.“ Všichni před Martinem Kubou jsou neschopní a nechápou jeho plány na lepší svět. Otázka z jeho sloganu „Taková politika se vám fakt líbí?“ je jako vystřižená z reklamních manuálů hnutí ANO.
Jediné, čemu se zatím Kuba vyhýbá, je tvrzení, že je jeho hnutí protikorupční. Opoziční voliči si jistě kladou otázku, jestli by Martin Kuba mohl být akčnější alternativou ke stranám, které dnes volí. Jihočeský hejtman není mužem z Marsu, přestože se nám se svými marketingovými poradci snaží prezentovat nový vyleštěný příběh své politické dráhy. Nakonec bude muset se svou kůží na trh, a to s tou pravou kůží, kterou se snaží skrývat před nánosem lesklého marketingového balastu, který nám prezentuje stejně jako v minulosti Andrej Babiš. Jak kdysi řekl Oscar Wilde: „Nikdo není tak bohatý, aby si koupil vlastní minulost.“
Tak bohatý není ani Martin Kuba. Je to bezesporu organizačně schopný zákulisní politický hráč a provozuje své politické řemeslo hodně dlouho. Nicméně, pořád je to politik, který je produktem toho nejhoršího kmotrovského období české politiky. Byl dlouholetým místopředsedou a zastupujícím předsedou ODS a za svou rodnou stranu seděl i jako ministr průmyslu ve vládě. Až do svého odchodu z ODS byl členem jejího nejužšího vedení. Otázka voličům z jeho kampaně by možná měla začít jeho vysvětlením, proč se na politice, kterou dnes vidíme, tak dlouho podílel. A nebylo to dva roky, ale dvacet let.
