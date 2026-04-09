Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
9. 4. 20264 minuty

Donald Trump souhlasil s přerušením úderů na Írán. Příměří ale zjevně neplatí pro všechny

Garrigue: Úleva z příměří – Útoky na Bejrút – Rostoucí ceny ropy a evropský balíček opatření

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Bejrútu,  

americký prezident Donald Trump včera prohlásil, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a je prý připraven na příměří. Mnohým se zřejmě ulevilo – kromě lidí, na které boje dopadají přímo, se viditelně ulevilo trhům, protože v reakci na tuto zprávu mimo jiné klesla cena ropy pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel (a už zase stoupá). Příměří ale zjevně neplatí pro všechny. Izrael dál drtivě útočí na Libanon – a to nejen na místa, která ovládá Hizballáh, tedy na jih země a na předměstí Dahíja. Včerejšek byl co do intenzity a počtu útoků na Libanon vůbec nejhorší od začátku války 2. března – podle libanonských úřadů už za tu dobu zemřelo více než 1500 lidí (tedy nejen ozbrojenců z hnutí Hizballáh, ale i mnoha civilistů, včetně asi 130 dětí). Vojenská letadla srovnala se zemí několik budov v centru Bejrútu a oblohu zaplnil kouř. Izraelský ministr obrany tento útok označil za „překvapivý úder“ proti proíránské skupině Hizballáh. Nemocnice v Libanonu vydaly naléhavé výzvy k darování krve a ministerstvo zdravotnictví vyzvalo občany, aby odklízeli a uvolňovali ulice od trosek – překážejí totiž sanitkám.  

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články