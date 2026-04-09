Donald Trump souhlasil s přerušením úderů na Írán. Příměří ale zjevně neplatí pro všechny
Garrigue: Úleva z příměří – Útoky na Bejrút – Rostoucí ceny ropy a evropský balíček opatření
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Bejrútu,
americký prezident Donald Trump včera prohlásil, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a je prý připraven na příměří. Mnohým se zřejmě ulevilo – kromě lidí, na které boje dopadají přímo, se viditelně ulevilo trhům, protože v reakci na tuto zprávu mimo jiné klesla cena ropy pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel (a už zase stoupá). Příměří ale zjevně neplatí pro všechny. Izrael dál drtivě útočí na Libanon – a to nejen na místa, která ovládá Hizballáh, tedy na jih země a na předměstí Dahíja. Včerejšek byl co do intenzity a počtu útoků na Libanon vůbec nejhorší od začátku války 2. března – podle libanonských úřadů už za tu dobu zemřelo více než 1500 lidí (tedy nejen ozbrojenců z hnutí Hizballáh, ale i mnoha civilistů, včetně asi 130 dětí). Vojenská letadla srovnala se zemí několik budov v centru Bejrútu a oblohu zaplnil kouř. Izraelský ministr obrany tento útok označil za „překvapivý úder“ proti proíránské skupině Hizballáh. Nemocnice v Libanonu vydaly naléhavé výzvy k darování krve a ministerstvo zdravotnictví vyzvalo občany, aby odklízeli a uvolňovali ulice od trosek – překážejí totiž sanitkám.
