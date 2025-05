Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Kozlovou to začíná, Trumpem končí

Posílá mi e-maily už hezkých pár let. Jsou dlouhé, plné urážek i pravopisných chyb, ale zároveň se mohou pyšnit svižným stylem a neotřelými obraty. Autorka nemá ráda předlistopadové disidenty, především Václava Havla, nesnáší Petra Fialu, environmentální aktivisty, veřejnoprávní média, menšiny, Evropskou unii, NATO, Ukrajince… Vlastně by bylo snazší uvést, co ráda má. Ale o tom se nešíří, zakládá si na jedovatosti. Z oslovení, která adresuje mně, je nejpůvabnější „spuchlina“.