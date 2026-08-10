Jiří Pehe: Trumpovo duševní chátrání je hrozbou pro celý svět
Senilní narcisové nesnášejí porážky dobře, a amerického prezidenta nejspíš jedna brzy čeká
U amerického prezidenta Donalda Trumpa se stále více projevují známky stařecké demence a prohlubuje se jeho narcismus. Je dezorientovaný, usíná během nejrůznějších veřejných vystoupení. A umanutě opakuje stále stejné formulky.
Příznaky duševního úpadku podobné těm, které vidíme u Trumpa, postihují mnoho starších lidí a nejsou důvodem pro výsměch nebo kritiku. Trump je ovšem prezidentem nejmocnější země světa.
Jeho popularita v USA strmě padá nejen proto, že stále více Američanů je nespokojeno s válkou s Íránem a stavem ekonomiky, ale i proto, že si mnozí uvědomují, že Trump kvůli svému zjevnému duševnímu chátrání už na svoji funkci zjevně nestačí, a je rizikem nejen pro USA.
Televizní vystoupení, v nichž Trump dennodenně opakuje stejné fráze, se začínají spoustě Američanů zajídat. V poslední době kupříkladu umanutě opakuje, že vysoké ceny pohonných hmot a rostoucí inflace jsou jen malou cenou za to, že USA pod jeho vedením jednou provždy zabrání Íránu, aby získal jaderné zbraně.
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