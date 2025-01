Nedaří se mi zbavit závislosti na telefonu, některé dny jsem na něm i šest hodin

Asi jsem závislý na telefonu a nedovedu se toho zbavit. Limit na apky nefunguje – jen naťukám heslo a pokračuji. Snaha o jiné aktivity často vypadá tak, že si na „něco“ vzpomenu, rozhodnu se to jen rychle vygooglit na telefonu, a skončí to dvěma dalšími hodinami používání, aniž bych si to uvědomil. O svátcích to bylo nejhorší, umím na telefonu strávit i šest hodin denně.