Nechci jít do vztahu jen proto, že se bojím být sám

Nejlepší to bylo vždycky v počátečních fázích zamilovanosti, kdy jsme dokázali tolerovat nedostatky toho druhého, ale jakmile se z toho stal dlouhodobý vztah, přišly konflikty a projevily se neshody. S poslední přítelkyní to vyústilo ve společné bydlení a teprve pak jsme zjistili, jak moc jsme rozdílní. Došlo nám, že to nebude fungovat.