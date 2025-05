Náš dvouletý syn zatím nemluví

Jsem mámou dvouletého chlapečka a ráda bych se zeptala na něco, co mě už nějakou dobu trápí. Můj synek zatím nemluví. Říká jen pár jednoduchých slov („máma“, „auto“), ale jinak se řečí nevyjadřuje. Většinou ukazuje, co chce nebo si pomáhá zvuky a mimikou. Rozumí však velmi mnoho – když mu něco řeknu, zareaguje správně, ví, co smí a co ne. Takže se s ním do určité míry domluvíme i beze slov.