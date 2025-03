Manželka a já máme odlišný pohled na výchovu. Co s tím?

Mnozí psychologové tvrdí, že je nezbytné, aby byli rodiče v otázkách výchovy dětí zajedno, protože to vytváří stabilitu a jasné hranice. Na druhou stranu jsem se setkal i s názorem, že by se rodiče neměli nutit do jednotného přístupu, není-li v souladu s jejich přesvědčením, protože to může vést k tlaku a ke stresu.