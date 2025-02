Má osmiletá dcera se lehce vzdává. Když neumí vyřešit nějaký úkol, hned začne plakat

Má dcera je velmi chytrá, ráda tvoří a kreslí. Když se však dostane do situace, které hned nerozumí, když má vyřešit úlohu, která jí není hned jasná, nezná odpověď či nechápe nějaké slovo v textu, začne úzkostlivě plakat nebo vypadá, jako by se snažila zastavit pláč. Totéž se stává i ve škole. Stačí, když něco špatně přečte, paní učitelka ji na to upozorní, a začne tak úzkostlivě plakat, že nemůže ve čtení pokračovat.