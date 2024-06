Je ve čtyřiceti pozdě na to, abych změnila kariéru?

Ve svém současném zaměstnání pracuji osmnáct let. Mám stálý příjem a dosáhla jsem v podstatě všeho, čeho jsem mohla. Do vedení společnosti se určitě nevypracuji, takže si to ani nedávám za cíl. Posledních několik týdnů přemýšlím o změně každý den. Zatím nemám vyhlédnutého nic konkrétního, ale klidně bych šla i učit, třeba na střední školu. To jsem dělala dva roky, než jsem nastoupila do své současné práce. V té době jsem potřebovala splácet hypotéku a z učitelského platu se nedalo vyjít, tak jsem šla do soukromé firmy, kde byl plat nesrovnatelný.