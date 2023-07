Že obce nechtějí větrné elektrárny? To je mýtus, který se pořád opakuje

Stát plánuje vytvořit tzv. go-to zóny, kde půjde snadněji a rychleji stavět solární i větrné elektrárny. Ministerstvo životního prostředí kvůli tomu uspořádalo hackathon: "Kde zóny vyhlásit? Nemůžete zasáhnout do chráněné krajiny, omezit vlastnická práva, vlézt se musíte i do územních plánů měst a krajů. Všichni něco chtějí. Památkáři chtějí vyloučit kulturní památky, letectví vylučuje výstavbu v okolí radarů a letišť, armáda zase ve svých letových koridorech a ministerstvo dopravy okolo silnic a drah. Energetici varují před stavbou u elektrického vedení, kraje a obce na elektrárny hlavně nechtějí vidět. Jak byste postupovali, aby všechny strany byly spokojené a neohrozil se rozvoj OZE?" píše se v zadání pro zhruba čtyřicet dobrovolníků, kteři celý den vymýšleli, jak tento rébus vyřešit. Jsou ale opravdu lidé v Česku proti větrníkům na obzoru tak vysazení? Sociolog Bohumil Frantál, který problematiku studuje zhruba 15 let, si to nemyslí. "Že tady obce nechtějí větrné elektrárny, je mýtus, který se tu stále opakuje," upozorňuje sociolog na základě studií. A kde vidí hlavní bariéry, kvůli kterým Česko ani zdaleka nevyužívá potenciál větrné energie tak jako mnohé sousední země?