Jak udělat dobrou tečku za seriálem? Mrzoutovi Larrymu se to povedlo

Po téměř pětadvaceti letech a 120 epizodách přišel legendární seriál Larry, kroť se (Curb Your Enthusiasm) s posledním dílem. Jedinečný přitom nebyl jen tím, že navazoval na jiný, podobně populární titul Seinfeld, ale především humorem. „V určitém ohledu je to vrchol. Nesmírně osvěžující a vtipný druh židovského humoru, který je plný viny, shazování, distance od světa a misantropie, již dovádí k fantastickým komickým krajnostem. Člověku se svíjí prsty u nohou tou trapností, když se na to dívá. Ale v tom je obrovská míra svobody," říká ve Výtahu Respektu Jindřiška Bláhová. Poukazuje přitom na to, jak se konec seriálu Larry, kroť se, liší právě od Seinfelda. Jak se s různými tečkami za seriály vyrovnávají diváci? A jak se za poslední dekády seriálové konce proměnily?