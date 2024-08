Všechno šlo hladce, dokud se lidovci nevobořili

Ve funkci národního protidrogového koordinátora byl Jindřich Vobořil celkem deset let. Prosazoval vyváženou protidrogovou politiku s prevencí, regulací, represí a léčbou. Tento týden ale končí, dál se bude věnovat svému think tanku a bude působit jako poradce pro problematiku závislostí, což mu ale, jak ve Výtahu Respektu říká František Trojan, může částečně rozvázat ruce, aby sice dál prosazoval svůj přístup, už ale méně pod tlakem politiků, se kterými se Vobořil za svého působení několikrát dostal do sporu: „Co se týče vládních stran, nejvíce byli hlasití lidovci, začalo to, když Jindřich Vobořil začal mluvit o tom, že by rád prosadil regulovaný trh s konopím. Lidovci přišli s tím, že to není protidrogový, ale drogový koordinátor. Jindřich Vobořil je z ODS, tu největší podporu, kterou uvnitř vlády má tedy od své domovské strany a od Pirátů. Chvíli to vypadalo, že by se to opravdu mohlo povést, v jeden moment se ale zkrátka lidovci vobořili a začalo to celé trochu kulhat." Co se Vobořilovi za desetileté působení ve funkci národního protidrogového koordinátora podařilo prosadit? A jak to s tímto postem bude dál?