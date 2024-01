Volba mezi Bidenem a Trumpem hraje do karet třetího kanditáta. Může to být Nikki Haley?

Donald Trump nadále dominuje v republikánských primárkách. Po hlasování v Iowě a New Hampshire už proti němu stojí pouze někdejší guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haley. Té zbývá měsíc do primárek v domovském státě. Může situaci zvrátit? Proč ještě neodstoupila? A co může přinést opakování volby mezi dvěma nepopulárními prezidenty? Nejen to rozebírá Jiří Sobota a Barbora Chaloupková v dalším díle podcastu týdeníku Respekt Americká krása.