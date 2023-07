V pražské Vltavě jsem se namočil i dřív, ale nikdy jsem to nepovažoval za dobré koupání

Předčasné parlamentní volby ve Španělsku nemají jednoznačného vítěze. Socialistickému premiérovi Pedru Sánchezovi vyšel chytrý tah. Voliči se zalekli možného nástupu krajně pravicové strany Vox k moci a opoziční lidovci nezískali dost křesel. Vznikne nová koaliční vláda, nebo půjdou lidé k urnám znovu? Povolební situaci v Madridu přiblíží v podcastu Jiří Sobota. Plavci se vracejí do evropských řek. Platí to i o těch v Česku. Kvalita vody v řadě z nich se za posledních 30 let výrazně zlepšila. O svých reportážních cestách k vodě a tipech na koupání v tekoucí vodě vypráví Petr Horký. Čtěte také: Čistší, než se zdá