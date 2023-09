Vlastnosti dobrých šéfů? Musí umět přiznat chybu, jít příkladem a být féroví

Lovec hlav Jan Bubeník a jeho firma Bubenik Partners hledá lidi do nejvyšších manažerských pozic pro firmy v Česku i zahraničí už přes dvacet let. Jak se za tu dobu proměnili šéfové i pohled zaměstnanců? V čem se liší manažerský styl mužů a žen a jak přispět k rovnocennému zastoupení? Jak se připravit na krizi a na co si dávat pozor při výběru šéfa? Je velký rozdíl vést lidi v soukromém sektoru a veřejné službě? Nejen o tom uslyšíte v podcastu.

