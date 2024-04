Vláda teď chce prezentovat výsledky. A s tím jim Langšádlová nepomůže

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová oznámila, že podá demisi. „Sama paní ministryně připouští, že více úsilí věnovala samotné obsahové práci než její následné prezentaci navenek, avšak domníváme se, že i to je nedílnou součástí," řekla k tomu předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Koalice SPOLU, respektive celá vláda, přitom právě v tomto období potřebuje právě dobrou komunikaci. „Ty nepopulární kroky už se udělaly a teď je načase voličům předávat to, co se povedlo nebo co se dotáhlo a jaký to na ně bude mít konkrétní dopad," vysvětluje ve Výtahu Respektu František Trojan. Kdo by mohl Helenu Langšádlovou nahradit? Opravdu může mít demise ministryně v polovině mandátu pozitivní dopad? A v čem se její komunikace lišila od druhého ministra TOP 09, tedy šéfa resortu zdravotnictví Vlastimila Válka?