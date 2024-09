Vítězství máme jisté. Trumpova prohra se vymyká představivosti republikánů

„Trump vzal republikánům a svým příznivcům jakoukoli možnost představit si, že by prezidentské volby mohl prohrát. Většina z nich si to vůbec nepřipouští. Nejsou schopní připustit, že by demokratická alternativa mohla být pro většinu společnosti lákavější,“ říká Barbora Chaloupková na základě zpochybňování výsledků minulých voleb i cesty po státech Středozápadu USA. „Souvisí to s tím, jak jsou skupiny voličů distribuované v prostoru. V Evropě nám vůbec nedochází, jak rozhlehlý je americký venkov. Snadno tam nabydete pocit, že fyzickou Ameriku vlastní konzervativci. Celé dny projíždíte krajinou, kde vidíte jen nápisy odkazující na Trumpa. Takže uvěřit tomu, že celá země volí jen jednu stranu, je strašně snadné, pokud nejezdíte do New Yorku, Chicaga a dalších metropolí, které jsou fyzicky hodně koncetrované a žije tam dost obyvatel na to, aby zvrátili volební výsledek,“ dodává Jiří Sobota. Co dalšího zjistili na své cestě Amerikou o společnosti s ohledem na nadcházející prezidentské volby? A proč je dobré znát příběh města Youngstown v Ohiu? Nejen o tom uslyšíte dalším díle podcastu týdeníku Respekt Americká krása on the road.