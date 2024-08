Verdikt o monopolu Googlu je přelomový, ale zatím je to hlavně reputační výzva

„Google je monopolista a jedná jako monopolista, aby si udržel svůj monopol." - věta z téměř 280 stránkového rozhodnutí soudce amerického okresního soudu ve Washingtonu Amita Mehty, podle kterého společnost Google udržuje monopol na poli internetového vyhledávání v rozporu se zákonem, čímž potlačuje konkurenci a brání inovacím. Podle světových agentur jde o přelomové rozhodnutí, které může změnit podobu internetu. „Je to jeden z prvních velkých úspěchů americké politiky vůči technologickým gigantům. Může to inspirovat další soudce, kteří budou soudit podobné případy, aby také vyslovili, že to je protiprávní. My to sice všichni tušíme, ten závěr není společensky překvapivý, jenom je právně a politicky důležitý proto, jakou budoucnost budou mít tyto technologické firmy a kdo bude ten silnější v interakci s nimi," vysvětluje ve Výtahu Respektu Andrea Procházková. Co verdikt amerického soudu pro společnost Google v praxi znamená? Kdo další čelí obvinění z udržování monopolu? A mají na to státy nějakou páku?