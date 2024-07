Ve Francii nezvítězil nikdo. Macron uspěl alespoň tím, že přeskočil pravicovou Le Pen

Na prvním místě zcela nečekaně levicový blok Nová lidová fronta, za ním centristický vládní tábor prezidenta Macrona, a krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Pen, které bylo podle průzkumů (a také výsledků v prvním kole) favoritem, až třetí. Takové jsou výsledky předčasných parlamentních voleb ve Francii. Ani jedno uskupení nicméně nezískalo většinu v parlamentu, v prezidentské demokracii tak nastává pro tuto zemi zcela nevídaná situace, ve které bude muset vzniknout koalice. I proto se tuzemští politici neshodují v tom, zda Macronův krok, kdy po hlasování do Evropského parlamentu vyhlásil předčasné volby, byl úspěšný, či nikoliv. Vznikl totiž chaos. „Šlo o velice odvážný a hodně riskantní krok, který možná spoustu lidí přesvědčil o tom, že je Macron politik, který má vypočítáno a ví, co dělá, i když to nakonec nedopadlo tak, jak si asi přál. Ale to, že prohrálo Národní sdružení a jeho strana ho předběhla, je velký úspěch," hodnotí ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. Jak by mohlo vypadat povolební dění? A jaká je vlastně francouzská levice, která ve volbách uspěla?