Trump ovládl prezidentskou debatu. Vymění demokraté Bidena?

Výkon Joea Bidena v televizním duelu s Donaldem Trumpem na CNN vyvolal mezi mnohými demokraty paniku. Prezident nepůsobil přesvědčivě a posílil obavy, že nedokáže znovu vyhrát volby. Ve srovnání s o tři roky mladším soupeřem jako by postrádal energii. Co se během debaty stalo? Co to může způsobit? A jaké možnosti teď demokraté mají, pokud by se skutečně rozhodnli změnit prezidentského kandidáta? Nejen o tom diskutují Jíří Sobota a Barbora Chaloupková v dalším díle podcastu týdeníku Respekt Americká krása.