Svatba kvůli hypotéce. Manželské etudy zachycují proměnlivý obraz doby

„Většinou se brali, když už spolu dávno bydleli, procestovali kus světa a všechno zažili. Pak si řekli, proč se nevzít. Jeden pár měl dítě a brali se, aby si mohli vzít hypotéku na bydlení,“ popisuje motivy k sňatku u párů, které sledovala během natáčení další generace Manželských etud Hana Třeštíková. „A tady se ukazuje, jak se doba podepisuje na našich dokumentech. Když jsem začínala točit já, tak nebylo možné, aby spolu bydleli před svatbou. Cestovat se skoro nikam nedalo, ale taky se mnohdy brali, protože to byla jediná možnost, jak získat vlastní byt. Časosběr je obraz doby,“ dodává dokumentaristka Helena Třeštíková. Jak vznikaly snímky Forman vs. Forman, dokument Zkáza krásou o herečce Lídě Baarové nebo časosběrný film Mallory? A co natáčí dnes? Nejen o tom uslyšíte v sedmém díle Hovorů s mámou od Heleny Třeštíkové, ve kterých se jí ptá její dcera Hana Třeštíková.