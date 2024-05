Status umělce je první krok ke zjištění, kolik lidí u nás dělá kulturu

„V tuto chvíli, jak je status umělce v zákonu naformulovaný, má spíš evidenční funkci, než podpůrnou," říká ve Výtahu Respektu Pavel Turek. Novela, která zřizuje status umělce, by měla být platná od příštího roku. V praxi přinese registr umělců a umělkyň, tedy přehled o tom, kolik jich v české kultuře pracuje, a také stipendia, na která ale z více než 200 tisíc lidí dosáhne zhruba 1400. „Ministerstvo kultury v tuto chvíli odvedlo velký kus práce, ale bylo by ještě potřeba vzít do hry ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, případně ministerstvo školství," dodává v podcastu Pavel Turek s tím, že takovou spolupráci v tomto případě zatím nevidíme. Požadavky umělců a umělkyň tak dál zůstávají nevyslyšeny. Co přesně se tedy mění zřízením jejich statusu? A co nám to říká o tom, jak česká společnost přistupuje k lidem pracujícím v kultuře?