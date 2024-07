Soucit Západu na sítích nestačí, Ukrajina potřebuje povolení k útokům na ruském území

„Zasáhly mě záběry úderů v Kyjevě. ... Jde o válečné zločiny, které musí odsoudit celé mezinárodní společenství," napsal na síť X italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Následoval ho litevský kolega Gabrelius Landsbergis nebo šéf unijní diplomacie Josep Borrel: „Ukrajina nyní potřebuje protivzdušnou obranu. Všichni odpovědní za ruské válečné zločiny musí být pohnáni k odpovědnosti." Zmínění politici tím reagovali na pondělní útok, při kterém Rusko podniklo rozsáhlý vzdušný útok na několik ukrajinských měst včetně Kyjeva, kde zasáhlo největší dětskou nemocnici v zemi. Podle kyjevského starosty šlo o nejhorší útok od začátku invaze. Celkově si vyžádal zhruba 40 obětí včetně dětí a kolem 150 zraněných. I proto Ukrajina potřebuje od Západu víc než jen slova podpory na sítích, říká ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík: „Západ je manažer toho, co Ukrajina může udělat. Jediná obrana, kterou Ukrajinci mají, je ničit zařízení, odkud rakety létají, a zabíjet lidi, kteří ta zařízení obstarávají. A my jim to nedovolujeme. To je pořád: Tady máte rakety, ale jen na svém území a jenom na 100km; a jenom tady, a jenom tam. Z toho jsou Ukrajinci frustrovaní." Proč Rusové útočí i na nemocnice? A jak je možné, že po dvou a půl letech války má agresor stále tolik munice?