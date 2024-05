Snížení soudcovských platů bylo protiústavní. Kolik ale stojí jejich nezávislost?

Snížení platů soudců pro letošní rok je protiústavní, budou tedy mít nárok na dorovnání. Takové je úterní rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterých vysvětlení státu, že musí šetřit, a to i na soudcovských platech, není dostatečné. Naopak snížení platů v roce 2021, tedy v době pandemie covidu-19, ústavě kvůli jejím dopadům neodporovalo. Ústavní soud o platech soudců rozhodoval od roku 1997 po patnácté. Argumentem je mimo jiné i jejich nezávislost, říká ve Výtahu Respektu Andrea Procházková: „Odlišné stanovisko má soudce Jan Wintr, který soudcovskou nezávislost chápe úžeji. Říká, že to je buď situace, kdy zákonodárce chce odnětím financí soudní moc paralyzovat, nebo když odměňuje nebo trestá soudce za to, jak rozhodují. Jan Wintr říká, že ani jedna z těchto situací tady není, a zároveň připomíná jiný aspekt, který se v justici řeší, a to že je super mít soudcovskou nezávislost a dobře ohodnocené soudce, ale ve chvíli, kdy máte justiční personál, který stávkuje, tak jak chcete zajišťovat soudcovskou nezávislost soudců, když soudy prakticky nebudou fungovat, protože odchází spousta lidí, kteří za tyto peníze pracovat nebudou?" Právě na středu přitom většina zaměstnanců soudů plánuje stávku napříč republikou. Kde je tedy hranice, kdy už by soudcovské platy neměly růst? A proč nerostou platy pracovníků na soudech? Opravdu to hrozí kolaps soudů?