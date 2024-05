Írán: Šance na rozvolnění je mizivá i po úmrtí ultrakonzervativního prezidenta

Írán o víkendu přišel o prezidenta Ebrahíma Raísího a ministra zahraničí Hosejna Amírabdolláhjána, kteří zemřeli při nehodě vrtulníku. Jeho vrak našli záchranáři v pondělí ráno. Ultrakonzervativní hlavu státu Raísího, který stál například za přísnějšími pravidly pro zahalování žen a byl jedním z adeptů na příštího duchovního vůdce, dočasně nahradí viceprezident Mohammad Mochbar, a to až do voleb, které by se měly konat do 50 dní. Do funkce ho dosadil současný nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, který má v tomto teokratickém státě hlavní slovo. I kvůli tomu se v Íránu krátkodobě nic nezmění, říká ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner: „Ale za těch 50 dní má dojít k volbám. V íránské společnosti je hodně nespokojenosti, takže nevíme, co nového může náhlá volební kampaň v zemi vyvolat. Je to nějaké zrnko na změnu. Ale pravděpodobnější je, že se nic moc nezmění, protože Chameneí zůstane u moci a prosadí si nějakého svého člověka jako příštího prezidenta."