S velkým autem přichází pocit nižší rychlosti a bezpečí na úkor druhých

"Všude v Evropě i mimo ní najdete snahy snižovat rychlost. Posledních dvacet let se snažíme dopravu zklidnit, aby byla efektivnější a bezpečnější. Zvýšení rychlosti na dálnicích je krok opačným směrem. V mnoha státech se prokázalo jednoduché pravidlo: když se zvýší průměrná rychlost na konkrétním úseku silnice o jedno procento, tak to znamená, že počet usmrcených osob se v daném úseku zvýší o zhruba čtyři procenta. To je největší argument, kvůli němuž se rychlost všude snižuje," podotýká psycholog dopravy Matůš Šucha s tím, že nerozumí plánovanému zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích českých dálnic. Co má vliv na naše chování za volantem a jak toho využívají konstruktéři automobilů? Kudy vedou cesty ke skutečně bezpečnější dopravě? A jak se dopravní psycholog z Univerzity Palackého v Olomouci dívá na řešení konfliktů mezi řidiči a cyklisty i nástup autonomních vozidel? Nejen o tom je řeč v podcastu týdeníku Respekt.