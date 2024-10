Republikánům dává volební systém výhodu. Tim Walz by ho rád změnil

„Ten systém je nastavený tak, že republikáni opravdu mají výhodu. Když se podíváte na posledních šest prezidentských voleb, tak zjistíte, že ve třech zvítězil republikánský kandidát. Ale jen jednou počet odevzdaných hlasů v jejich prospěch přesáhl 48 procent všech hlasů. Stalo se to před dvaceti lety, když Bush získal těsnou většinu 51 procent. Republikání běžně vyhrávají přesto, že získají menší počet hlasů než demokraté. To samozřejmě nevzbuzuje velké nadšení na opačné straně,“ říká Jiří Sobota s odkazem na vyjádření demokratického kandidáta na viceprezidenta Tima Waltze. Ten na setkáních s dárci v Kalifornii a Seattlu uvedl, že by si přál zrušit volbu prostřednictvím volitelů. Vyhrát by podle něj měl celostátně kandidát nebo kandidátka, kteří získají většinu hlasů. Myšlenku má podle posledního průzkumuveřejného mínění podporu většiny Američanů. Jaká další témata se řeší měsíc před volbami? A jak se mění taktika kandidátů. Nejen o tom uslyšíte v dalším díle Americké krásy. Moderuje Štěpán Sedláček.