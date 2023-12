Reakce na útok se může dostavit i po týdnech, říká psycholog Tomáš Nikolai

Je to událost, která je traumatická nejen pro osoby, ale vlastně i pro celou univerzitu," říká klinický psycholog Tomáš Nikolai s tím, že hojení i v případě instituce potrvá nejspíš dlouhé měsíce a roky. V době masové střelby v byl sídle Filozofické fakulty UK v Celetné ulici na Katedře psychologie, kterou vede. Jak hrůzné chvíle sám prožíval a jak vypadá první psychologická pomoc pro lidi traumatizovanem hrůzným činem? Proč ji ještě bude zapotřebí? Jak by modlo vypadat hojení traumat studentů i pedagogů ale i institucí? Proč teď není správný čas na spekulace o osobnosti a motivech vraha? Na co by si měla dávat při pokrývání takové události média s ohledem na psychologické dopady? Nejen o tom mluví Tomáš Nikolai v podcastu týdeníku Respekt. Rozhovor vedl Štěpán Sedláček