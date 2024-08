Pozor na komunisty. J. D. Vance chce zachránit Michigan před čínskou továrnou

„Demokrati i republikáni se přetahují o stejná témata a jeden stejný příběh. Navzájem se obviňují z toho, že ho vypráví falešně,“ říká Barbora Chaloupková s tím, že obě strany se přou o to, kdo lépe rozumí tomu, co trápí "normální" Američany. Ty se snažil na michiganském venkově oslovit i J. D. Vance, na jehož mítink se vypravili novináři Respektu v rámci své cesty po USA. „On má jeden problém. V roce 2016 napsal knihu Americká elegie o životě lidí v Apalačském pohoří, která slavila úspěch zejména u levicové části americké intelektuální scény. Vence tehdy vystupoval jako velký kritik Donalda Trumpa. Ale pak v jednu chvíli naprosto otočil, když se rozhodl pro politickou kariéru a uvědomil si, že potřebuje mít Trumpa na své straně,“ dodává Jiří Sobota. Co zjistili mezi republikánskými voliči v Michiganu? A jaká další témata můžou v tomto klíčovém státě rozhodnout výsledek voleb? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu Americká krása. Přečtěte si také stejnojmenný newsletter, tentokrát psaný z Wisconsinu: O ženách, savcích a muži, který šlápl vedle