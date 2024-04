Pošesté za tři roky. Bulharská volební telenovela nahrává proruským silám

Že je Bulharsko nejchudší zemí EU a státem, který čerstvě vstoupil do Schengenského prostoru, jsou poměrně jasné informace. Méně jasné je to, v jakém stavu je tamní politická situace. Dala by se definovat pouhými dvěma slovy: chaos a nestabilita. Bulhary totiž zanedlouho čekají už šesté parlamentní volby za pouhé tři roky. Poslední událostí jsou neshody mezi stranami GERB a PP, které se při uzavírání koalice dohodly, že se jejich nominanti po devíti měsících vystřídají ve funkci premiéra. Ve chvíli, kdy k tomu mělo dojít, ale zjistily, že se již nedokážou shodnout na důležitých tématech, a koalice se tím pádem rozpadla. Zásadní roli má v takové chvíli bulharský prezident Rumen Radev, který jmenuje úřednickou vládu, což se v posledních třech letech stalo již čtyřikrát - přičemž má tendence do ní dosazovat své lidi. To znamená proruské. Hrozí přitom, že pokud bude politická nestabilita pokračovat, dostane se k moci krajní pravice, která jde na ruku právě Rusku. Jaké jsou vlastně ve vedení Bulharska hlavní spory? A mohly by nějak ovlivnit dění v EU? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Magdaléna Fajtová.