Politici zase honí body na migraci. Zasahovat musela i eurokomisařka

„Před debatou v českém Parlamentu si ujasněme, že pravidla dohodnutá v paktu o migraci a azylu nevyžadují povinné relokace, a to ani v případě krize," napsala hned ráno na síť X eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson. Jako by tušila, jakým směrem se bude ubírat debata na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou opoziční hnutí ANO svolalo kvůli migračnímu paktu. Zaznívaly tu již vyvrácené mýty i dezinformace, ze kterých si někteří politici udělali předvolební kampaň, tradičně postavenou na uprchlících. Týkaly se například kvót, které přitom schválený migrační pakt nepřikazuje, ale také peněz za nepřijaté uprchlíky, které v paktu také nebyly určeny. „Ta debata v Poslanecké sněmovně byla nechutná, hrozně iracionální, emotivní, jen rozděluje společnost. Takhle napěchovaná společnost jako papiňák to taky nemusí vydržet, jednou bouchne, a klidně se může stát, že bouchne i těm populistům, kteří zrovna budou u moci, do obličeje, a obrátí se to celé proti nim," říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra. Kteří politici se lživě vyjadřují ohledně migračního paktu? A co ve skutečnosti obsahuje?