Pokud se ANO dostane k vládě, využije závěry NKÚ a vrátí EET do hry

„ANO slibuje, že EET v případě vítězství ve volbách vrátí, Alena Schillerová nedávno uvedla, že to bude EET nové generace," říká ve Výtahu Respektu František Trojan poté, co Národní kontrolní úřad vydal zprávu k opatřením Česka proti daňovým únikům na DPH. Výsledkem podle NKÚ je, že loňským zrušením elektronické evidence tržeb stát přišel o jeden z významných nástrojů pro cílené prověřování pokusů o únik z povinných daní. Podle ministerstva financí šlo však v případě EET mimo jiné o neúměrně drahý nástroj. Jak vlastně probíhalo její prosazování? Jaké jsou argumenty současné vlády a opozice? A co dalšího plánuje ANO kromě elektronické evidence tržeb prosadit, dostane-li se v příštích volbách k vládě?