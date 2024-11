Obrana, ekonomika, interrupce, klima. Jaký vliv bude mít Trumpovo vítězství?

Vítěz amerických prezidentských voleb Donald Trump s kontroverzními výroky týkajícími se nejrůznějších témat nešetří. Namátkou lze zmínit jeho slova, že by ještě před inaugurací zvládl vyřešit válku mezi Ruskem a Ukrajinou během jediného dne, tvrzení, že pod jeho administrativou by nerostla inflace, ale také popírání klimatické změny. Přestože jde o nepředvídatelného politika, který si přímo zakládá na tom, že jeho oponenti (ale ani kolegové) dopředu nikdy neví, co udělá, přece jen vyvstává řada otázek k tomu, jaký vliv by Trumpova administrativa mohla mít například na obranu, ekonomiku, klima nebo na téma interrupcí. „Donald Trump patří ke skupině aktérů ve Spojených státech, kterým současná pravidla nestačí a chtějí jít ještě dál. Je známo, že co se týče interrupcí, velmi často mění názory a dá se u něj očekávat leccos. Co jde ale s jistotou říct už teď, že jeho prezidentství bezpochyby nezlepší zdravotní péči o ženy a novorozence," upozorňuje ve Výtahu Respektu Silvie Lauder. Na otázky ohledně dopadů Trumpova vítězství nejen na USA, ale také na zbytek světa odpovídá společně s Ondřejem Kundrou, Filipem Zelenkou a Martinem Uhlířem.