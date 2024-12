Nominace na Zlaté glóby ovládl film Emilia Pérez. Sází na téma tranzice, hvězdná jména i Netflix

Nominace na Zlaté Glóby ovládl muzikál Emilia Peréz od francouzského režiséra Jaquese Audiarda. S celkem deseti nominacemi - včetně té na nejlepší muzikál či komedii - překonal například i loňskou Barbie. Jde o příběh mexického drogového bosse, který chce zanechat svého krvavého podnikání a absolvovat změnu pohlaví. Španělská herečka Karla Sofía Gascon, která se ujala hlavní postavy, přitom před několika lety sama prošla tranzicí. „Těch faktorů úspěchu je několik. Film má dvě ceny z Cannes, jedna z hereček je Selena Gomez, což je kapitálem na sociálních sítích a celým byznysem kolem velmi vlivná herečka. Pak je to samo téma, ke kterému nikdo nezůstane chladným. Je buď progresivní, nebo provokativní. A pak je tu autor," vyjmenovává ve Výtahu Respektu Jindřiška Bláhová. Které další snímky při nominacích na Zlaté Glóby uspěly? Jak tyto ceny mění po skandálech a kontroverzích z minulých let strategii? A jak je to s prestiží Glóbů?