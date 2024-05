Nerovné zastoupení žen ve výzkumu nás stojí miliardy eur ročně

„Zvyšuje se zastoupení žen na všech stupních studia, ve všech vědních disciplínách. Takže tu máme potenciál žen. Jenže se to pak nepřeklápí do vědecké dráhy. V přírodních vědách je zastoupení žen mezi absolventy doktorského studia 50 procent, vědkyň je 25 procent. Ztrácíme polovinu lidí, které si vychováme," říká vedoucí NKC-gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd Marcela Linková s tím, že důvodem jsou stereotypy i nevhodné podmínky návratu například pro ženy, které se rozhodnou pro mateřství. Přestože dlouhodobá data mohou působit abstraktně, jde o celospolečenský problém. Nerovné zastoupení žen ve vědě a výzkumu se odráží v medicíně, umělé inteligenci, ale také v boji proti klimatické změně. Ani v roce 2024 v nich nepočítáme s polovinou populace, tedy se ženami. A pokud někoho nepřesvědčí zdraví nebo bezpečnost, nerovnost ve výzkumu odnášíme i finančně, a to miliardami eur ročně. Na kom je, aby se situace změnila? Jsou to samotné ženy, vedoucí institucí nebo politici? A jak by do tématu rovných příležitostí pro ženy ve vědě a výzkumu mohly zasáhnout výsledky voleb do Evropského parlamentu?