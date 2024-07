Návštěva nemocné matky skončila vězením. Rusko dalo novinářce s vazbami na ČR přes 6 let

Šest a půl roku za mřížemi. Tak zní verdikt ruského soudu v případě rusko-americké novinářky Alsu Kurmaševy, která s rodinou dlouhodobě žila v Česku. Vinu jí Rusko přiznalo za to, že údajně šířila lživé informace o ruské armádě. Do vazby se ale dostala mnohem dříve, v té Rusko uvádělo i jiné důvody. Ministr zahraničí Jan Lipavský k tomu řekl, že česká diplomacie bude pokračovat v boji za její propuštění. Má na to ale ČR nějaký vliv? Co by pro to, aby se Kurmaševa dostala na svobodu, mohly udělat Spojené státy? A proč se vlastně novinářka, která žila v Česku, vracela do Ruska? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Ondřej Kundra.