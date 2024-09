Mluvíte s dospělým a najednou zjistíte, že je mu patnáct. Válka vzala mladým Ukrajincům dospívání

„Vždy, když jsme točili poblíž fronty v Chersonské oblasti, v Charkovské nebo Doněcké, potkával jsem tam spoustu mladých lidí, dětí. Teď jsem mluvil se sedmnáctiletou holkou, která mi ukazovala, že má v kabelce šminky, hřeben, a taky dvě škrtidla, první pomůcku, kterou použiješ při nějakém útoku. Je spousta takových momentů, které jsou na Ukrajině naprosto běžné, ale nejsou normální. Přijde mi důležité, abychom nepřistoupili na to, že to je normální. Není normální žít ve válce," říká v podcastu (Ne)bezpečí kameraman a dokumentarista České televize Vojtěch Hönig, který chystá projekt, ve kterém by mladí lidé na Ukrajině natáčeli své životy poblíž fronty. „V Charkově jsem k tomu točil takový ukázkový projekt se dvěma dívkami ve věku sedmnácti a osmnácti let. Jeden den jsme točili s tou starší, Veronikou neboli Nikou, a druhý den ji zabili během raketového útoku. Proto jsme se pak rozhodli, že celá ta akce se bude jmenovat Generace Nika." Co je cílem projektu? Proč už se Češi po dvou a půl letech tolik nezajímají o válku na Ukrajině? A jaká je tam momentálně situace? Novináře Vojtěcha Höniga se ptá Ondřej Kundra.