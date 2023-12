Manželství pro stejnopohlavní páry ustrnulo na mrtvém bodě. Důvodem je péče o děti

Sněmovní komise pro rodinu a rovné příležitosti ve středu jednala o svazku stejnopohlavních párů. Emotivní debata ale nepřinesla výsledky. Kdo uznání manželství mezi lidmi stejného pohlaví brání? A co přesně by se v tuzemské legislativě mělo změnit? I na to ve středečním Výtahu Respektu odpovídá Silvie Lauder.