Limit oteplení planety o 1,5 °C padl. Porušili jsme Pařížskou klimatickou dohodu?

Minulý rok byl nebývale horký. Z měření několika světových vědeckých institucí vyplývá, že průměrná globální teplota poprvé zřetelně překročila hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí. To je hranice stanovená Pařížskou klimatickou dohodou, ze níž výrazně rostou rizika spojená s dopady postupující změny klimatu. Co tento milník znamená? Jaký další vývoj čekat ve světle aktuálních snah o snížení emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu? To ve zpravodajském podcastu Výtah Respektu rozebírá Štěpán Sedláček s vědeckým novinářem Martinem Uhlířem.