Lékaři, právníci i studenti. Češi čím dál víc prahnou po kokainu

„Dlouho panovalo hluboké přesvědčení, že když se potlačí nabídka, lidé (drogy) přestanou užívat. To se ale neděje. Spotřeba kokainu narůstá po celém světě. Jestli je něco opravdu funkční, jsou to pomáhající služby. Tam, kde je dobrá a dostupná pomoc a kde se země soustředí na včasný záchyt. To pak snižuje procento problémových uživatelů,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Co stojí za rostoucí spotřebou kokainu v Česku? Jak bychom s touto drogou měli právně nakládat? I o tom byla Debata s Respektem s názvem Česko v kokainovém rauši s Jindřichem Vobořilem, klinickou psycholožkou, psychoterapeutkou a odbornou ředitelkou Neo Centra Kateřinou Marklovou a redaktorem Respektu Petrem Horkým. V Knihovně Václava Havla ji moderovala Silvie Lauder. Přečtěte si také článek Český kokainový rauš.