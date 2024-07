Labouristé přinášejí Britům zklidnění a otupění polarizace, návrat do EU je vyloučený

Prioritou labouristické strany bude překonat krizi životních nákladů, například za energie i základní potraviny, a posílit ekonomiku. To ve středu na zahájení nového období parlamentu uvedl král Karel III., jenž přednesl první projev labouristů, ve kterém byly nastíněny priority nového kabinetu. O tom, co tato strana pod vedením Keira Starmera Británii přináší, mluví ve Výtahu Respektu Jan Váška z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy: „Přinášejí nový jazyk, snahu o zklidnění, otupení politické polarizace na populárních tématech jako migrace nebo kulturní války, což se v Británii točí hlavně kolem otázky statusu a práv trans osob, specificky víc než třeba islám nebo jiné věci. Takže taková racionální, věcná, nedogmatická správa veřejných věcí." Návrat do Evropské unie ale Brity a Britky nečeká. „Mám podezření, že Starmer osobně, ale i řada dalších čelních ředstavitelů, by velmi rádi jednou viděli Británii zpátky, protože brexit jim koncepčně nedává smysl. Jedna věc ale je, že neexistuje dostatečný konsensus ani ve straně, ani mezi labouristickým elektorátem, ani ve společnosti, a druhá věc je, že přístupová jednání jsou zdlouhavá," dodává Váška s tím, že v některých ohledech se ale vztah Británie k EU přece jen změní - v jakých? A jaký bude mít Spojené království pod vládou labouristů postoj k pomoci Ukrajině, ke konfliktu na Blízkém východě nebo k tématu migrace?