Kundera si cynicky hrál s postavami i čtenáři. Budování image kritizoval a zároveň využíval

"Pro Kunderu to byla velká hra. Byl hráč, který to zkoušel... Postavy házel do nějaké situace, a pak velice cynicky pozoroval, co se s nimi děje. V tom je jistá monstrozita. A někdy se mu stalo totéž, co jeho hrdinům," myslí si literární historik Petr A. Bílek . Jak se Kunderovi podařilo svými díly oslovit Francii a posléze celý svět? Posunul v něčem hranice románu? A čím může oslovit čtenáře v 21. století? I o tom mluví literární vědec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.